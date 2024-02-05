ريال مدريد يعتلي الصدارة..وجيرونا يطارده.. جدول ترتيب الدوري الاسباني

يعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني، رغم التعادل أمام أتلتيكو مدريد في ديربي الكرة الاسباني ضمن منافسات البطولة.

وإنتهت مباراة ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد بالتعادل بهدف لكل منهما في إطار منافسات الجولة 23 لبطولة الدوري الإسباني

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد، المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

كما يأتي جيرونا في وصافة الترتيب برصيد 56 نقطة، بفارق 6 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني 2024

1- ريال مدريد: 58 نقطة.

2- جيرونا: 56 نقطة.

3- برشلونة: 50 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد: 48 نقطة.

5- أتلتيك بيلباو: 45 نقطة.

6- ريال سوسيداد: 37 نقطة.

7- فالنسيا: 35 نقطة.

8- ريال بيتيس: 34 نقطة.

9- لاس بالماس: 32 نقطة.

10- خيتافي: 29 نقطة.

11- أوساسونا: 26 نقطة.

12- ديبورتيفو ألافيس: 26 نقطة.

13- رايو فاليكانو: 24 نقطة.

14- فياريال: 23 نقطة.

15- ريال مايوركا: 20 نقطة.

16- إشبيلية: 17 نقطة.

17- سيلتا فيجو: 17 نقطة.

18- قادش: 16 نقطة.

19- غرناطة: 12 نقطة.

20- ألميريا: 6 نقاط.