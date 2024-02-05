محكمة النقض تقضي بالإعدام على المتهم بقتل شاب تحرش بزوجته بروض الفرج

أيدت محكمة النقض، حكم الإعدام على المتهم بقتل شاب تحرش بزوجته بمنطقة روض الفرج التابعة لمحافظة القاهرة.

النقض.. تقضي بالإعدام على المتهم بقتل شاب تحرش بزوجته بروض الفرج

وكشف أمر الإحالة القضية رقم 4627 لسنة 2020 جنايات روض الفرج أن المتهم وليد.م في يوم 25 أغسطس 2020 بدائرة قسم شرطة روض الفرج بمحافظة القاهرة أن المتهم قتل المجني عليه عاطف. ع عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه وسرقته وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيضًا (مطواه) وتسلل إلى مسكنه متخذا من ظلام الليل ساترا له لتنفيذ مخططه الإجرامي وما أن ظفر به حتى أجهز عليه ونحره من رقبته مستخدما سلاح أبيض فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ارتكب تلك الجناية بقصد الانتقام من المجني عليه بسبب التحرش بزوجته وتأهب بعد ذلك لسرقة أموال وممتلكات للمجني عليه من داخل مسكنه.

وأكد أمر الإحالة أن المتهم كان يجعل زوجته تعمل في إحدى المنازل لمساعدته وعادت في يوم تشكي له من المجني عليه وأنها لن تذهب للعمل عنده مرة أخرى فأراد المتهم الانتقام من المجني عليه.

ودلف المتهم إلى مسكن المجني عليه الساعة 2 ليلا وعاتبه على سوء معاملته لزوجته يوم عملها لديه كخادمة وأخرج المتهم مطواة من طيات ملابسه وسدد بها للمجني عليه طعنة عرضية عاجلة في عنقه من ناحية اليمين لليسار واستكمل المتهم مسيرة الغدر.

وكرر فعلته في ذات الموضع فأحدث به إصابة ذبحية وبعد أن تيقن من وفاة المجني عليه غسل يديه والمطواة من الدماء وارتدى ملابس أخرى للتمويه في ملامحه عند مغادرته من مسكن المجني عليه بتوقيت 6 صباحا حاملا ما تحصل عليه من مسروقات وتم القبض عليه وأقر بارتكابه للواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

حبس المتهمة بإدارة صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب بسوهاج

كما قررت نيابة سوهاج، بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا، بتهمة إدارة صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة سوهاج) بالترويج على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للزواج من الأجنبيات المتواجدات بالبلاد وتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة سوهاج أول وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي".

وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما التصدى لكافة أوجه الخروج على الآداب العامة.