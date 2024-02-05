غياب رباعي المصري عن قائمة مباراة طلائع الجيش للإصابة

تأكد غياب الرباعي فخر الدين بن يوسف وايزي ايميكا ومحمد دبش وعبد الرحيم دغموم عن قائمة الفريق لمباراته بالدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة والتي تجمعه بنظيره فريق طلائع الجيش والمقرر إقامتها في الرابعة والنصف عصر غدا الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب .

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حيث أكدت الفحوصات الطبية المبدئية التي خضع لها اللاعب فخر الدين بن يوسف إصابته بشد في سمانة القدم ، ليُفضل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات عدم المجازفة بضم اللاعب للقائمة تحسبًا لتفاقم إصابته على أن يخضع اللاعب لجلسات علاجية وبرنامج تأهيلي مكثف تمهيدا لعودته لتدريبات الفريق .

فيما يواصل الثلاثي ايزي ايميكا ومحمد دبش وعبد الرحيم دغموم برنامجهم التأهيلي لعلاج الأول من تمزق جزئي في الرباط الداخلي للركبة ، والثاني من جزع في أربطة الركبة .

فيما يواصل دغموم برنامجه التأهيلي المكثف وذلك بعد اجرائه لجراحة الرباط الصليبي قبل نحو خمسة أشهر.

