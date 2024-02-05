مستشفى أم القصور بجامعة أسيوط يجري 991 جلسة غسيل كلوي خلال يناير 2024

تستمر مستشفى أم القصور بجامعة أسيوط في تقديم خدماتها بكفاءة عالية، حيث تم إجراء 991 جلسة غسيل كلوي خلال شهر يناير الماضي. وتأتي هذه الخطوة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية. وكان للدكتورة عفت عبد الهادي رئيس وحدة الكلى الصناعي بالمستشفيات الجامعية دور بارز في الإشراف على هذا الإنجاز، بالتعاون مع الدكتور عامر رجب أحمد مدير المستشفى.

خلال الشهر الماضي، تم استقبال العديد من المرضى في مستشفى أم القصور الجامعي، حيث شهدت ارتفاعاً في عدد المرضى إلى 106 مريضًا الذين يتوجهون للعيادات الخارجية خلال الشهر، كما تم إجراء 249 تحليلاً و28 حالة أشعة وكما تم عمل 2 رسم قلب وتعد هذه الأرقام مؤشرًا على الازدحام في المستشفى وحرص المرضى على الحصول على الرعاية الطبية اللازمة ومما يوضح الضغط الكبير الذي تتحمله الخدمات الطبية في المستشفى

تعتبر خدمات غسيل الكلى من الخدمات الحيوية التي يحتاجها عدد كبير من المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى، وتقدمها المستشفى بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة. وقد لقيت هذه الخدمات استحساناً كبيراً من قبل المجتمع المحلي والمرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفى.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المستشفى لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى وضمان راحتهم وصحتهم، وتعكس التزام المستشفى بتحقيق الرعاية الطبية المتخصصة والشاملة لجميع المرضى.

يعد مستشفى أم القصور بجامعة أسيوط من أبرز المراكز الطبية التي توفر رعاية ممتازة لمرضى الكلى في المنطقة. وتحت إشراف الكادر الطبي المتميز، تم إجراء عدد كبير من جلسات غسيل الكلى خلال شهر يناير الماضي، مما يعكس التزام المستشفى بتقديم الرعاية الصحية الفعالة للمرضى.

هذا إلى جانب استقبال المستشفى لعدد كبير من المرضى في العيادات الخارجية، مع إجراء العديد من التحاليل والأشعة للمساعدة في تشخيص الحالات وتقديم العلاج المناسب. يظهر ذلك التزام المستشفى بتقديم خدمات متكاملة للمجتمع وتحسين الرعاية الصحية في المنطقة.

تأتي هذه الإنجازات تحت رعاية وإشراف قيادات طبية متميزة، مما يعكس التزام الجامعة والمستشفى بتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للمجتمع.