الإثنين 05 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

بوابة الوفد الإلكترونية

اعتمد الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية مساء اليوم
حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 85 ألفا 787 طالب وطالبة وبلغ نسبة الحاصلين علي 50 % فأكثر 89.63 %.
وأشار المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم نتيجة الإعدادية المهنية وبلغ نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر87.13 % من إجمالي 3451 طالب وطالبة تقدموا للامتحانات ،بينما بلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر الشهادة الإعدادية للصم 100 % من إجمالي 33 طالب تقدموا للامتحانات.
وبلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر الشهادة الإعدادية المكفوفين 100 % من إجمالي 12 طالب / طالبة تقدموا للامتحانات.

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