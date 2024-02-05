ضبط مدير شركة تطوير عقاري غسل 120 مليون جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، القبض على مدير شركة تطوير عقاري غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى القاهرة.

حصيلة مخدرات .. القبض على مدير شركة تطوير عقاري غسل 120 مليون جنيه

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 120 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

قرار جديد بشأن السائق المتسبب في حادث تصادم سيارتي ملاكي بالمطرية

كما قررت نيابة شرق القاهرة، بحبس السائق المتسبب في وقوع حادث تصادم سيارتي ملاكي بشارع البحر بـالمطرية بمحافظة القاهرة4 ايام علي ذمة التحقيقات ، وتم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.ة

كما تعاين النيابة موقع الحادث، وتبين من خلال المعاينة الأولية أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة بيد سائق إحدى السيارتين، وتحفظت على الجثتين لحين الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، وتسليمهم لذويهم ومباشرة التحقيق.

وتواصل الأجهزة الأمنية تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الجريمة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

كانت البداية بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتي ملاكي بشارع البحر بالمطرية بمحافظة القاهرة.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين.. والمصابون هم: يوسف إبراهيم «8 سنوات» مصاب بكسر في الحوض وهند منصور «20 سنة» اشتباه نزيف ومالك إبراهيم «20 سنة» جرح قطعي بطول 12 سم وارتجاج، تم نقلهم إلى مستشفى المطرية، وأسماء المتوفين: «حبيبة إبراهيم «23 سنة» وإبراهيم حافظ «52 سنة»، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق