علاء جانب: الأزهر بذل جهودًا مكثفة لتحصين المجتمع من الأفكار الدخيلة والمتشددة

خلال ندوة الأزهر وقضايا الواقع المعاصر في جناح الأزهر بمعرض الكتاب..

أكد الدكتور علاء جانب، وكيل كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، أن الشريعة الإسلامية من أكثر الشرائع السماوية مرونة، موضحا أن الأزهر الشريف كان دائما صاحب موقف عندما تستجد قضية تشغل بال المسلمين، وخاصة الشباب، حيث بذل جهودًا مكثفة لتحصين المجتمع من الأفكار الدخيلة والمتشددة التي يحاول أصحابها استقطاب الشباب وحتى الباحثين والدارسين.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الاثنين، تحت بعنوان "قضايا الواقع المعاصر ودور الأزهر"، بحضور الشاعر علاء جانب، وكيل كلية اللغة العربية، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، والكاتب الصحفي أحمد الصاوي، رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر، وأدار الندوة الدكتور حسام شاكر، عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر.

كما ألقى جانب، الحاصل على المركز الأول في مسابقة أمير الشعراء عام ٢٠١٣م، وصاحب ٦ دواوين شعرية. مجموعة من القصائد الشعرية في حب فلسطين، وقصيدة"المرجفون في المدينة"، والتي كتبها "جانب" حبا منذ عدة سنوات حبا في الأزهر، وانتصافًا لنفسه كأزهر، والتي تفاعل معها جمهور الحاضرين، بالتصفيق الحاد.

الأزهر يشارك للعام الثامن على التوالي- بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.



ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.