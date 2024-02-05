القضية الفلسطينية ودور الأزهر في قضايا الواقع المعاصر.. ندوات جناح الأزهر اليوم

يعقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية بعنوان "القضية الفلسطينية قصة شعب ومسؤولية أمة".

يحضر الندوة الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية، والدكتور أحمد هويدي، أستاذ الدراسات اليهودية بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور الحسيني حماد، مدرس التاريخ المعاصر بجامعة الأزهر، ويدير الندوة الدكتور أسامة رسلان، المشرف على وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر باللغات الأجنبية.

قضايا الواقع المعاصر ودور الأزهر

ويعقد جناح الأزهر الشريف ندوة " قضايا الواقع المعاصر ودور الأزهر"، بحضور الشاعر الدكتور علاء جانب، وكيل كلية اللغة العربية، والأستاذ الدكتور حسن الصغير، أمين عام هيئة كبار العلماء السابق، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، والكاتب الصحفي أحمد الصاوي، رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر، ويدير الندوة الدكتور حسام شاكر، عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.