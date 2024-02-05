استشاري نفسي يحذر من العلاقات "التوكسيك": "مش حب دا مرض تملك"

كشف الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، طرق تعزيز الثقة بالنفس لدى الأشخاص، معلقا: «التطوير من النفس والتعلم، من أكبر عوامل زيادة الثقة بالنفس، والتعلق العاطفي بالطرف الآخر لزيادة الثقة أمر خاطئ، وهذا كثيرا ما نراه في علاقات الشباب».

وأكد الدكتور محمد هاني خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الثقة بالنفس تنبع من الشخص ذاته، منوها عن ضرورة اتخاذ الأشخاص قرارات والتعلم من المواقف الحياتية؛ لاكتساب مزيد من الخبرات ومن ثم تأتي الثقة.

وبشأن التعامل مع ناكر المعروف، أشار استشاري الصحة النفسية إلى أن ناكر المعروف من أسوأ الشخصيات التي يتم التعامل معها في حياتنا؛ باعتباره متقمصا شخصية الضحية دون أن يعترف، وهذا قلبه كالحجارة أو أشد قسوة.

ولفت هاني إلى أن الأذى والخذلان يعلم الإنسان كثيرا في حياته، مطالبا بضرورة التجاهل والبعد و«تقصير المسافات» مع الشخص المؤذي.

وتابع محمد هاني قائلا: قول «لا» لمن يريد استغلالك هو أفضل حل لعودة الثقة في النفس؛ حفاظا على الطاقة البشرية، والصفات الحميدة لو زادت عن حدها ستتحول لعدو، وفعل الخير لابد أن يكون بحدود، لأن انتهاء الطاقة سيؤدي لفقد الشخص ثقته في نفسه.

وبشأن السعادة، استكمل الدكتور محمد هاني: السعادة قرار واختيار، وشيء بسيط واستغلال الأوقات التي تسعد الإنسان أمر ضروري، مختتما: «افعل الخير والرد سيكون بالخير، وانتظر الهدية من الله، فكما تدين تدان».