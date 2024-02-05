النعماني يشهد ختام معسكر إعداد قادة الكشافة بكلية التربية بسوهاج

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات ختام المعسكر الدراسي التدريبي لإعداد قادة الكشافة والمرشدات لطلاب الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية، والذي أقيم على أرض ملاعب الجامعة بالمدينة الجامعية للطالبات، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد عبدالله عميد الكلية.

وأشاد رئيس الجامعة بمستوى العروض التي نفذها طلاب الكلية، مؤكداً على

أهمية العمل الكشفي فى تمكين الطلاب مهارات القيادة والعمل الجماعي وغرس روح التطوع، وحب العمل والتعاون وخدمة الآخرين، والمساهمة فى خدمة المجتمع، وذلك نظرًا لأهمية النشاط الكشفي في تنمية السلوك القويم، و ثقته في شباب الجامعة لتمثيل الجامعة بشكل متميز ومشرف في كافة المحافل، و نجاحهم في حصد مراكز متقدمة على مستوى الجامعات المصرية في اللقاءات القمية.

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن كلية التربية الرياضية من الكليات المميزة، التي تساهم فى تخريج كوادر مؤهلة ذات خبرة واسعة في المجال الرياضي، مشيراً إلى أهمية تلك المعسكرات في صقل مهارات وقدرات الطلاب، وتزويدهم بأصول المعرفة العلمية للعمل في المؤسسات الرياضية المختلفة، بالإضافة إلى تنمية القدرات البدنية والمهارات الاجتماعية والسمات الشخصية بشكل إيجابي.

وأضاف عميد الكلية أنه تم تقسيم طلاب الفرقة الثالثة إلى ثلاث أفواج واليوم الختامي مجمع لجميع الطلاب الذي انتهى بحفل ختام المعسكر، موضحاً أن فعاليات الفوج الأول من معسكر طلاب قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية انطلقت للتدريب على المهارات والتقاليد الكشفية، مشيداً بمجهود الطلاب في العروض المختلفة.

وذكر الدكتور أشرف أبو الوفا و الدكتور يحيى ثابت يحيى أن المعسكر الدراسي التدريبي الكشفي لطلاب الفرقة الثالثة يأتي تحت شعار «عهد جديد في ولاية جديدة»، حيث خصص الفوج الثاني لطلاب قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة، والفوج الثالث لطلاب قسم الإدارة الرياضية والترويح، مضيفا أن عدد طلاب الفرقة الثالثة الذين شاركوا بالمعسكر بلغ ٤٩٦ طالب وطالبة.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة تفقد أنشطة المعسكر والقواعد التدريبية على المهارات والتقاليد الكشفية بمشاركة عدد من قادة الكشافة والمرشدات بسوهاج، بحضور الدكتور ممدوح السيد والدكتور محمد كمال وكلاء الكلية والدكتور محمد عبدالمحسن رئيس قسم الإدارة الرياضية والترويح، الدكتور أشرف أبو الوفا رئيس المعسكر والدكتور يحيى ثابت يحيى مدير المعسكر التنفيذي وعدد من اعضاء هيئة التدريس بالكلية.