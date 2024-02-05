جالانت: حان وقت الانطلاق لمناطق أخرى في غزة
قال وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي يواف جالانت، إنهم ملتزمون بأهداف الحرب في غزة، مؤكدًا أنه حان وقت الانطلاق لمناطق أخرى يتم بموجبها التوسع في القتال.
وأضاف جالانت، خلال المؤتمر الصحفي الذي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنهم مستعدون في القوات البرية والجوي لإعادة الأمن هناك ولكنهم يفضلون طريق التسوية عن الحرب بشرط ألا يستطيع حزب الله أن يهدد سكان إسرائيل بالدخول لإسرائيل أو إطلاق الصواريخ عليها.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أنه إذا لم تنجح العملية سياسيًا فإنه لن يتردد في استخدام القوى العسكرية لإعادة المواطنين لمنازلهم وإعادة الأسرى من حماس.
وتابع وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي يواف جالانت، أن يجب أن يكون الشعب كله موحدًا داعيًا زملاءه في الحكومة أن يكونوا صفًا واحدًا، وعليهم أن يأخذوا العظة من صفوف الجيش فهم يأتون من كل أطياف الشعب والمفتاح هو انتصارنا.
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