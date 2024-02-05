موعد العرض الخاص لفيلم "درويلة" بطولة عمرو عبد الجليل

تستعد أسرة فيلم “درويلة” للاحتفال بالعرض الخاص للعمل اليوم الثلاثاء فى إحدى سينمات القاهرة الجديدة، والفيلم هو من بطولة الفنان عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى وآيتن عامر.

وكانت طرحت أسرة فيلم “درويلة” البرومو الرسمي للعمل استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائى فى مصر والوطن العربي يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 فبراير.

ويلحق الفيلم بقائمة أفلام موسم إجازة منتصف العام الدراسى، وسيطر على البرومو مشاهد الأكشن مع إثارة وتشويق.

فيلم "درويلة" بطولة عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو فكرة محمد دياسطى وموسيقى تصويرية تامر عطا الله الشهير بـ(توسى) وقصة وسيناريو وحوار لـ محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.

وكان طرح صناع فيلم "درويلة" عبر حساباتهم وصفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة البوستر الرسمى للعمل، بالإضافة إلى البوسترات الفردية الدعائية لنجومه وهو من بطولة النجمين عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى وآخرين، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى بمصر والوطن العربى يوم 7 فبراير المقبل، والذى ينافس فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى لـ2024.

وظهر فى البوستر الرسمي للفيلم الأبطال الرئيسيون له وعلى رأسهم: النجم عمرو عبدالجليل ومحمود عبدالمغنى وأيتن عامر ومحمد على رزق وحسنى شتا ومسلم وإبرام سمير ونهال نور ومحمد على ميزو وكابتن إبراهيم صبحى.

وفى سياق متصل أيضًا طرح صناعه البوسترات الفردية الدعائية لأبطاله الرئيسيين متماشية على نفس نهج نجوم هذا البوستر الرسمى آنذاك وفى مقدمتهم؛ النجم عمرو عبدالجليل ومحمود عبدالمغنى وأيتن عامر ومحمد على رزق وحسنى شتا وإبرام سمير ونهال نور ومحمد على ميزو وكابتن إبراهيم صبحى.

قصة الفيلم

وتدور أحداث فيلم «درويلة» فى إطار تشويقى مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

وجدير بالذكر بأن فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم لعل أبرزهم: النجم عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد وقصه وسيناريو وحوار لـ محمد دياسطى وعبدالرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.