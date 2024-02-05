شيكابالا فى مؤتمر تقديم صفقات الزمالك الجديده

حضر محمود عبد الرازق شيكابالا المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن بمدينة الشيخ زايد لتقديم صفقات الزمالك الجديده كما تواجد مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب وعدد من رموز الزمالك ومنهم محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس لجنة الاستثمار والتمويل.

وأصدر مجلس الإداره بيانا قبل المؤتمر كان نصه بناءً على قرار مجلس إدارة نادي الزمالك تم توجيه الدعوة لوسائل الإعلام لحضور مؤتمر النادي مساء اليوم الإثنين 5 فبراير، وتم إبلاغ السادة الحضور والتأكيد عليهم بواقع حضور صحفي واحد فقط لكل مؤسسة، ولن يسمح بحضور مصورين للمؤتمر وسيقوم المركز الإعلامي للنادي بإرسال الصور لكافة وسائل الإعلام، حيث يؤكد النادي على احترامه الكامل لجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وأن النادي كان يرغب في حضور عدد أكبر من السادة الإعلاميين ولكن الأمور التنظيمية منعت ذلك، وتم الاكتفاء بالعدد المدعو فقط.

