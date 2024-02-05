جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة تبرعات أموال الأيتام بالوراق 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة فى وقت سابق حبس تشكيل عصابى يضم سائق و3 سيدات تخصصوا فى سرقة أموال تبرعات الأيتام 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع نصب أخرى مماثلة من عدمه.

نجحت الاجهزة المختصة بالجيزة من ضبط سائق و3 سيدات لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم جمع تبرعات لجمعية خيرية.

بدأت الواقعة ببلاغ من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالاتصال بسكرتير الشركة وتواصل مع الـمُبلغ، وطلب منه مبالغ مالية على سبيل التبرع لإحدى الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام.

فقام المبلغ بعمل تحويل بنكى على رقم (مُحدد)، واكتشف عقب ذلك أن الهاتف مغلق وتعرضه لواقعة نصب.

توصلت التحريات والبحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق "له معلومات جنائية"- 3 سيدات جميعهم مقيمين بمنطقة الوراق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضاف الأول بقيامه بتأسيس الجمعية المشار إليها والتواصل مع الضحايا هاتفيًا لجمع التبرعات منهم لحساب الجمعية وتقوم باقى المتهمات بتحصيلها.. كما أرشدوا عن دفاتر "استلام نقدية، شيكات، تفويض لاستلام مبالغ التبرعات" - 2 دفتر شيكات تابع لحساب بأحد البنوك "خاص بالجمعية"- ختم باسم الجمعية - 6 أختام لأشخاص مختلفين - شريحة هاتف تحمل رقم "مُحدد"..كما أضافوا بارتكابهم (3) وقائع نصب مماثلة بمنطقة الوراق.