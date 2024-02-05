إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة برصيف

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة برصيف طريق الفيوم الصحراوى، وتم نقلهم إلى المستشفى، ورفع وإزالة حطام الحادث بالكامل.



وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة برصيف طريق الفيوم الصحراوى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة أجرة اختلت عجلة القيادة بيد السائق، واصطدمت السيارة بالرصيف، مما أدى لإصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.