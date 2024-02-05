الإثنين 05 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة برصيف

بوابة الوفد الإلكترونية

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة برصيف طريق الفيوم الصحراوى، وتم نقلهم إلى المستشفى، ورفع وإزالة حطام الحادث بالكامل.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة برصيف طريق الفيوم الصحراوى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة أجرة اختلت عجلة القيادة بيد السائق، واصطدمت السيارة بالرصيف، مما أدى لإصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

الجريدة الورقية