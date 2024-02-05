حضور جميع صفقات الزمالك الجديده المؤتمر الصحفي

مجلس الإدارة كامل العدد

يبدأ بعد قليل المؤتمر الصحفي الذي يعقده مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لتقديم الصفقات الجديده التى تعاقد معها وحضر جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز إلى مقر المؤتمر بمدينة الشيخ زايد.

وأصدر مجلس الإدارة بيانا كان نصه"بناءً على قرار مجلس إدارة نادي الزمالك تم توجيه الدعوة لوسائل الإعلام لحضور مؤتمر النادي مساء اليوم الإثنين 5 فبراير، وتم إبلاغ السادة الحضور والتأكيد عليهم بواقع حضور صحفي واحد فقط لكل مؤسسة، ولن يسمح بحضور مصورين للمؤتمر وسيقوم المركز الإعلامي للنادي بإرسال الصور لكافة وسائل الإعلام، حيث يؤكد النادي على احترامه الكامل لجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وأن النادي كان يرغب في حضور عدد أكبر من السادة الإعلاميين ولكن الأمور التنظيمية منعت ذلك، وتم الاكتفاء بالعدد المدعو فقط.

