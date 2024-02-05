المؤبد لعامل وربة منزل بتهمة قتل طفل

عاقبت محكمة جنايات دمنهور، عامل وربة منزل بالسجن المؤبد 25 عاما، فى اتهامهما بقتل طفلة فى مدينة دمنهور.



كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، ببلاغ من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بقيام المتهمين بالتعدى على المجنى عليها بالضرب مما أدى إلى وفاتها.



وكشفت التحقيقات أنه بتاريخ الواقعة، قام "إ.خ " عامل، بإرسال نجلته لاستعادة بعض أغراضه من المتهم الأول "م.ا. " عامل، بالطابق العلوى وما أن عادت أخبرته نجلته بقيام المتهم الأول والمتهمة "غ.ص.م" ربة منزل زوجته، بالتعدى على المجنى عليها "ر.م " طفلة، بالضرب بالأيدى والأرجل وتكبيلها بحبل وإصابتها مما أدى إلى وفاتها، وكان ذلك حال تواجد المتهمة الثانية على مسرح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات دمنهور التى أصدرت حكمها.