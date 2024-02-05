قررت نيابة شرق القاهرة، بحبس السائق المتسبب في وقوع حادث تصادم سيارتي ملاكي بشارع البحر بـالمطرية بمحافظة القاهرة 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، وتم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.

قرار جديد بشأن السائق المتسبب في حادث تصادم سيارتي ملاكي بالمطرية

كما تعاين النيابة موقع الحادث، وتبين من خلال المعاينة الأولية أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة بيد سائق إحدى السيارتين، وتحفظت على الجثتين لحين الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، وتسليمهم لذويهم ومباشرة التحقيق.

وتواصل الأجهزة الأمنية تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الجريمة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

كانت البداية بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتي ملاكي بشارع البحر بالمطرية بمحافظة القاهرة.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين.. والمصابون هم: يوسف إبراهيم «8 سنوات» مصاب بكسر في الحوض وهند منصور «20 سنة» اشتباه نزيف ومالك إبراهيم «20 سنة» جرح قطعي بطول 12 سم وارتجاج، تم نقلهم إلى مستشفى المطرية، وأسماء المتوفين: «حبيبة إبراهيم «23 سنة» وإبراهيم حافظ «52 سنة»، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يعاني من مرض نفسي.. تفاصيل جديدة في واقعة انتحار مهندس حرقًا في مقابر الخليفة

بينت تحقيقات نيابة الخليفة والمقطم الجزئية ، تفاصيل جديدة في واقعة تخلص مهندس مدني من حياته حرقا داخل مقابر بمنطقة الخليفة، إذ تبين أنه كان يعاني من أمراض نفسية منذ أكثر من عام.

وأضافت التحريات أنه العثور على جثة شاب محروق بجوار أحد المقابر بالخليفة، تبين بأنه مهندس مدني أقدم على سكب جركن بنزين على جسده بسبب مروره بأزمة مالية فقرر التخلص من حياته.

كما صرّحت النيابة العامة بدفن جثة المهندس عقب الانتهاء من التقرير الطبي، عمل رجال المباحث على تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، كما استدعت أهل المتوفى لسماع أقوالهم.

وكان قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة متفحمة داخل مدفن في منطقة المقابر بالأوتوستراد ضمن نطاق القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث عثرت على الجثة وبجوارها جركن بنزين وعقاقير طبية لعلاج الأمراض النفسية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن الجثة ترجع إلى مهندس مدني يبلغ من العمر 33 سنة، وتم تحديد هويته وبسؤال والده أقر بأن الضحية تغيب عن المسكن منذ أكثر من 6 أيام، ولم يتمكن من تحديد أو معرفة موقع اختفائه.

وأكد والد الضحية أن نجله المتوفى كان يعاني منذ أكثر من عام أمراض نفسية، وأن العقاقير الطبية الموجودة بجواره كان يتعاطاها جراء مرضه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.