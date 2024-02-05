الإثنين 05 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

وفاة سائقين دهس قطار العياط سيارتيهما على المزلقان

وفاة سائقين دهس قطار
وفاة سائقين دهس قطار

لقي شخصان مصرعهما، جراء اصطدام قطار بسيارتين قيادتهما أعلى مزلقان جزرا بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

وتلقى المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد باصطدام قطار بسيارتين أعلى مزلقان جزرا بدائرة المركز.


وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالتحري والفحص تبين اصطدام قطار بسيارتين دخلتا إلى المزلقان مخالفتين مما تسبب في مصرع قائديهما وتم نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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