أسيوط تزرع 174757 فدانا قمحا و7059 فدانا فول بلدي

أعلن الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، بأنه تُعد المحاصيل الزراعية من أبرز الموارد الزراعية في المحافظة. حيث بلغ إجمالي المساحات المزروعة بمحافظة أسيوط من القمح حوالي 174757 فدان، والبنجر بلغت 16608 فدان، والفول البلدي حوالي 7059 فدان. يُظهر ذلك الاهتمام والتركيز على زراعة هذه المحاصيل الرئيسية في المنطقة، والتي تعد مهمة للاقتصاد الزراعي في البلاد.

وأشار الدكتور عليوة إلى أن الزراعات الشتوية في أسيوط تشهد نموا جيدا هذا العام بسبب الأمطار الإيجابية التي هطلت خلال الموسم الحالي، مما ساهم في زيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الزراعية.

وأضاف الدكتور عليوه بأنه تم العمل على توفير المبيدات والأسمدة اللازمة للحفاظ على صحة النباتات وتعزيز عمليات الإنتاج في المحاصيل الزراعية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور عليوة بأنه يعد القمح والبنجر والفول البلدي من المحاصيل الهامة التي تزيد من إنتاجية الزراعة في مصر، ويساهمون في تعزيز المشهد الاقتصادي للبلاد.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط على أهمية زراعة هذه الثقافات ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير الغذاء للمجتمع المحلي. يعكس ذلك التزام الحكومة بتعزيز الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الزراعي. ومن المتوقع أن يسهم هذا الجهد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص عمل للمزارعين والعمال الزراعيين في المحافظة.

وأوضح الدكتور عليوة أن زراعة هذه الثقافات الزراعية المختلفة تأتي في إطار تنويع المحاصيل وتحقيق استقلالية في الإنتاج، وأن الزراعة في أسيوط تعتمد بشكل كبير على المحاصيل الغذائية مثل القمح، الفول البلدي والبنجر. وأشار إلى أن هذا يعكس الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتوفير المحاصيل الأساسية بكميات كافية.