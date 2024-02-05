" التعريف بالحقوق النقابية " ندوة بتعليم قنا

نظمت وحدة التواصل ودعم المعلمين بادارة قفط التعليمية، جنوب محافظة قنا، اليوم الأثنين، ندوة عن ( نشر ثقافة وحدة التواصل ودعم المعلمين والتعريف بالحقوق النقابية للمعلمين ) وذلك بمقر نقابة المعلمين بقفط.

جاء ذلك بحضور الدكتور بخيت محمد مدير عام ادارة قفط التعليمية والدكتورة نجاة عبده عارف مدير وحدة التواصل بالمديرية ومحمد القرمانى وكيل ادارة قفط ومحمد رمضان امين اللجنة النقابية بقفط والحسينى شوقى آمين عام مساعد بنقابة المعلمين بقفط ونهلة سعد مسئول وحدة التواصل بادارة قفط ومنسق الندوة وعدد من رؤساء الأقسام والموجهين والمعلمين بادارة قفط التعليمية.

استهلت الندوة بتلاوة عطرة لايات من القرآن الكريم ثم توالت كلمات الحضور.

أشار الدكتور بخيب محمد مدير عام ادارة قفط التعليمية إلى الدور الهام الذي تقوم به وحدة التواصل ودعم المعلمين فى بحث شكاوى المعلمين وإزالة المعوقات والصعوبات لدعم العملية التعليمية أو الأستماع الى مقترحاتهم التى تقدم من خلال وحدة التواصل لتطوير المنظومة مقدماً الشكر لنقابة المعلمين بقفط على حسن استضافة الندوة بمقر النقابة للتعرف على حقوق المعلمين النقابية.

وقالت الدكتورة نجاة عارف ان الهدف من تدشين وحدات التواصل بالمدارس هو دعم أطر التواصل بين المعلم والإدارة المدرسية من خلال تكليف مسؤول تواصل بكل مدرسة لتوصيل صوت الزملاء للقسم بالإدارة التعليمية والتعامل مع المشكلات المصدرة للوحدة بالتنسيق مع مديرو الإدارات التعليمية والتى بدورها تبدأ فى التعامل مع المعوقات وإن تعذر حلها يتم تصعيدها لوحدة التواصل ودعم المعلمين بمديرية التربية والتعليم والتى بدورها تبدأ التنسيق مع التوجيهات والأقسام الإدارية لحل كل مشكله على حدى.

وذكرت أن عمل وحدة التواصل لا يقتصر على التواصل وحل المشكلات فقط بل يطرح العديد من المسابقات والمقترحات العلمية ويتم عقد الندوات التثقيفية التى تخدم العملية التعليمية وتكون فى صالح المعلم .

وأضاف محمد رمضان امين اللجنة النقابية بقفط ان نقابة المعلمين تقدم العديد من الخدمات منها منح للزواج ومنح للمعلمين الذين لديهم ابناء في الثانوية العامة او مرحلة التعليم الجامعي وتعاقدات مع هيئات اخرى بخصم للمعلمين بالاضافة إلى الرحلات التى تنظمها النقابة لأعضاء النقابة من المعلمين وأسرهم كما توفر النقابة معاشات تقاعد للمعلمين المتقاعدين على سن المعاش.

وأكد الحضور في مداخلاتهم على أهمية ان يكون لنقابة المعلمين دور في رفع الوعي النقابي للمعلمين من خلال إقامة الدورات الخاصة للمعلمين والندوات التى من شأنها التعريف بحقوق وواجبات المعلمين النقابية .

وفى ختام الندوة كرمت وحدة التواصل ودعم المعلمين سناء عبد الهادى محمد موجه رياض أطفال لحصولها على درجة الماجستير من كلية التربية قسم الصحة النفسية.