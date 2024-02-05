حوادث ضبط 25 قضية اتجار في العملات الأجنبية بـ11 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، من ضبط 25 قضية "اتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تُقدَّر بحوالي 11 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بـ النقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.