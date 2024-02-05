"صحة أسيوط" تنظم قافلة طبية بقرية أبو الحضر التابعة لمركز ديروط

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، عن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية أبو الحضر التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط، لمدة يومين.

تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية أبو الحضر بديروط

قال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، إنه سيتم تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية أبو الحضر بديروط، لمدة يومين غدا الثلاثاء والأربعاء. وذلك، الموافق 6 و 7 من شهر فبراير الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، أن القوافل الطبية العلاجية الشاملة تقدم خدماتها مجانا للمواطنين بالقرى والقرى المحرومة، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. جمهورية. وذلك لضمان الحياة الكريمة للمواطنين، مشيراً إلى أنه يتم تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية والمستشفيات العامة لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات العلاجية، وكذلك إجراء العمليات الجراحية اللازمة إذا لزم الأمر، مشيدا بتوجيهات اللواء عصام سعد المحافظ. من محافظة أسيوط، إلى القائمين على المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية، لإزالة المعوقات والمعوقات التي قد تحول دون تنفيذ القوافل الصحية، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ودعا وكيل وزارة الصحة المواطنين إلى التوجه إلى القوافل الطبية للتوقيع على الفحص الطبي وضمان سلامتهم الصحية، لافتا إلى وجود أكفأ الاستشاريين الطبيين والمتخصصين لإجراء الفحوصات الطبية للمواطنين.