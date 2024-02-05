حبس المتهمين بقتل سائق وبتر قدمه لسرقة توك توك بالخليفة 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل موظف يعمل سائق على توك توك، فى منطقة الخليفة.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل والسرقة بالاكراه.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه أنه فى العقد الرابع من العمر، مصاب بجروح طعنية فى الرقبة وجروح طعنية فى القدم اليمنى والذراع، مما أسفر عن نزيف دموى أسفر عن وفاته فى الحال.

وتبين أن المجنى عليه موظف ويعمل كسائق توك توك لتحسين دخله، ويوم الواقعة استدرجه عاطلان لتوصيلهما، وفى الطريق حاولا الاستيلاء على مركبة التوك توك، وعندما تصدى لهما قيداه واعتديا عليه بسلاح أبيض، وتخلصا من جثته فى الطريق.

بتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلَين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزة كلًا منهما (سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام السلاح المضبوط بحوزة أحدهما، بقصد سرقة مركبة "التوك توك" قيادة المجنى عليه وأرشدا عن مركبة "التوك توك" لدى عميلهما "سيىء النية".