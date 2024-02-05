داعية: القمار الإلكتروني فيروس يدمر الشباب

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن الله خلق الإنسان للعبادة وإعمار الأرض، لافتا إلى أن أغلى ما يملكه الشباب هو الوقت، ويجب استثماره بشكل جيد.



وأوضح، خلال حواره مع الإعلامية إيمان رياض، ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbcmasr2"، اليوم الاثنين: "القمار الاليكتروني، ده موجود على الإنترنت في الألعاب الإليكترونية، التي تبلغ حوالى 15 ألف لعبة، منها ألعاب بها قمار، الذى حرمه الله سبحانه وتعالى، في القرآن الكريم، ومثل الخمر وهو رجس من عمل الشيطان"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون".



وأضاف: القمار الاليكتروني ده بيكون عبارة عن لعبة تدمر فيها فلوس ويتم الرهان عليها، لو فاز يأخذ الفلوس كلها، ولو خسر يخسر الفلوس، وده حرام وده فيروس يدمر الشباب، فلازم نعمل تحكما وتفريقا بين العاب الكترونية، ولعب القمار المحرم ".



وتابع:" جاءت لي سيدة منهارة بسبب ابنتها التي تبلغ من العمر 17 عاما، وتعانى من تراجع في التحصيل الدراسي وكذلك اهتمامها بالموبايل فقط وترك دروسها، وكل هذه اعراض اللعب الإليكتروني بما فيها القمار الاليكتروني".