داعية: الثراء ليس دليلاً على حب الله للعبد.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، إن كل شيء يعود لصاحبه سواء كان خيرًا أو شرًا، معقبة: "كل شيء يعود إلى صاحبه حتى إذا كان كلمة، ودعوة الأم شيء كبير وجميل، وبر الأم والأب سيستمر للأبناء".

ولفتت "مختار"، خلال حوارها مع الإعلامية آلاء عبد العزيز، ببرنامج "خيرنا بينا"، المذاع على فضائية "ten"، إلى أن كل البلاء الذي يُبتلى به العبد يعتبر خيرا، معقبة: "ربنا عندما يحب عبده يبتليه، والابتلاء قد يكون علامة على حب الله عز وجل".

وأشارت إلى أن الثراء ليس دليلاً على حب الله للعبد، فقد يكون الغناء عبارة عن استدراك من الله، وقد يغني الله شخصًا ما، لأنه يعلم أنه سيُعطي الغير من خلال إخراج الصدقات.