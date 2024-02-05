بينت تحقيقات نيابة الخليفة والمقطم الجزئية ، تفاصيل جديدة في واقعة تخلص مهندس مدني من حياته حرقا داخل مقابر بمنطقة الخليفة، إذ تبين أنه كان يعاني من أمراض نفسية منذ أكثر من عام.

يعاني من مرض نفسي.. تفاصيل جديدة في واقعة انتحار مهندس حرقًا في مقابر الخليفة

وأضافت التحريات أنه العثور على جثة شاب محروق بجوار أحد المقابر بالخليفة، تبين بأنه مهندس مدني أقدم على سكب جركن بنزين على جسده بسبب مروره بأزمة مالية فقرر التخلص من حياته.

كما صرّحت النيابة العامة بدفن جثة المهندس عقب الانتهاء من التقرير الطبي، عمل رجال المباحث على تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، كما استدعت أهل المتوفى لسماع أقوالهم.

وكان قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة متفحمة داخل مدفن في منطقة المقابر بالأوتوستراد ضمن نطاق القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث عثرت على الجثة وبجوارها جركن بنزين وعقاقير طبية لعلاج الأمراض النفسية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن الجثة ترجع إلى مهندس مدني يبلغ من العمر 33 سنة، وتم تحديد هويته وبسؤال والده أقر بأن الضحية تغيب عن المسكن منذ أكثر من 6 أيام، ولم يتمكن من تحديد أو معرفة موقع اختفائه.

وأكد والد الضحية أن نجله المتوفى كان يعاني منذ أكثر من عام أمراض نفسية، وأن العقاقير الطبية الموجودة بجواره كان يتعاطاها جراء مرضه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

التحريات في واقعة العثور على جثة شاب ملقاة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات بشارع قصر العيني

كما تواصل نيابة السيدة زينب الجزئية ، التحقيقات في واقعة عثور أجهزة الأمن بالقاهرة، على جثة شاب ملقاة بشارع قصر العيني بالسيدة زينب، وتم نقلها إلى مستشفى قصر العيني تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة السيدة زينب من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات بشارع قصر العيني، بدائرة القسم.

على الفور، انتقل رجال المباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 26 عاما، متوفى في ظروف غامضة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.