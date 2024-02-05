"حاضنة التكنولوجيا الرياضية ودعم المشروعات الناشئة للشباب" ورشة بمركز النيل للإعلام بأسيوط

نظم مركز النيل للإعلام بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ورشة عمل مهمة حول "حاضنة التكنولوجيا الرياضية ودعم المشروعات الناشئة للشباب" بقاعة المركز

وتأتي الورشة فى إطار فعاليات الحملة الاعلامية القومية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لدعم الصناعة المصرية تحت شعار مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا برعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات والدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي

أهمية الورشة في دعم الشباب وتمكينهم من تطوير مهاراتهم

وأكدت سحر حسين محمد، مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط، أهمية هذه الورشة في دعم الشباب وتمكينهم من تطوير مهاراتهم وإمكانياتهم في مجال التكنولوجيا الرياضية وأهمية دور الشباب في مجال التكنولوجيا الرياضية ودعم المشروعات الناشئة

وأشارت سحر إلى أن الورشة تهدف إلى تشجيع روح الابتكار والريادة بين الشباب وتوفير الدعم اللازم لهم لتطوير مشاريعهم وأفكارهم في هذا المجال المهم

وأضافت سحربأن ورشة العمل تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية دعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا الرياضية بين الشباب وتوفير الدعم والإرشاد لهم لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مستدامة.

وأشارت سحر بأن المركز يسعى بشكل دائم إلى تقديم الدعم للشباب وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم في مجالات متنوعة، مشيرة إلى أهمية الابتكار والريادة في تطوير المجتمع وتعزيز الاقتصاد المحلي.

دور مركز النيل للإعلام في دعم الشباب

وأشادت سحر بدور مركز النيل للإعلام في دعم الشباب وتوفير الفرصة لهم لتطوير مهاراتهم وإمكانياتهم في مجال التكنولوجيا الرياضية.

وأضافت مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط بأن ورشة العمل استهدفت التعرف على مفهوم وأهداف حاضنة التكنولوجيا الرياضية وأهم الخدمات المقدمة للشباب ،التأكيد على دور مديرية الشباب والرياضة فى استثمار طاقات الشباب من خلال التدريب على المشروعات الناشئة بالحاضنة وإلقاء الضوء على أحدث أساليب إعداد الشباب لسوق العمل.

وأشارت مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط إلى أهداف الحملة وأهم محاورها ورسائلها والفئات المستهدفة وأهمية التنسيق والتعاون مع جميع المؤسسات للترويج لها.

وفي نفس السياق تحدثت راندا عبد الرحيم سيد- مدير الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط عن دور مديرية الشباب والرياضة فى دعم الشباب من خلال التدريب ورعاية المشروعات الخاصة بهم ، يتم تنفيذ هذا اللقاء بالتزامن مع ثمانى محافظات على مستوى الجمهورية، هذه الحاضنة تم وضع حجر الأساس لها فى شهر يناير 2024م بهدف رعاية أفكار الشباب الابتكارية والريادية والتى تساهم فى حل مشاكل الرياضة وتحويل هذه الأفكار إلى مشروعات قائمة بالفعل

وتناول الدكتور خالد تغيان مدرب معتمد بوزارة الشباب والرياضة الحديث حول مفهوم الحاضنة واهدافها وأهم الخدمات التى تقدمها

وأشار تغيان إلي شروط التقدم للحصول على مزايا الحاضنة ومنها الا يقل سن الشاب عن ٢١ سنة، أن يكون حاصلا على مؤهل مناسب،أن يشكل فريق عمل لا يقل عدد أفراده عن أربعة أحدهم متخصص فى مجال التكنولوجيا، وجود دراسة جدوى بسيطة للمشروع وان تكون لديهم فكرة مبتكرة يمكن تحويلها لمشروع لتطوير الرياضة تكنولوجيا.

وأضاف تغيان من خلال التحاور مع الحضور أمثلة لبعض هذه المشروعات جهاز قياس لياقة اللاعبين، أجهزة لتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة رياضيا، جهاز للعب تلقائيا وتطبيق إليكترونى يوجه النشء للألعاب الرياضية المناسبة له

ونوه تغيان إلى الرعاية المالية والفنية واللوجستية المقدمة لمشروعات الشباب ؛ومن أبرز الجهات الداعمة للحاضنة وهى وزارة الشباب والرياضة، أكاديمية البحث العلمى وجامعة النيل

وقد شارك فى ورشة العمل لفيف من الشباب بمختلف مراكز محافظة أسيوط ومراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة والعاملين بالمديرية ووسائل الإعلام المحلى

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة