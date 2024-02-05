استمرار اختبارات مسابقة القرآن الكريم بأزهر الإسماعيلية

للاسبوع الثاني على التوالي تتواصل فاعليات مسابقة القرآن الكريم السنوية بالإسماعيلية والتي يشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري داخل محافظة الإسماعيلية.صرح بذلك الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية اليوم أثناء متابعته سير فاعليات المسابقة.



ورافقه في جولته الدكتور وجيه عبدالكريم، مدير إدارة الامتحانات، و عبدالحميد حسن، مدير إدارة أمن المنطقة، وبحضور منير حين، موفد من قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك للاطمئنان على حسن سير المسابقة، وعدم وجود معوقات؛ حيث شدد فضيلته على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتأكد من صلاحية السماعات وباقي الوسائل التكنولوجية المستخدمة بالمسابقة بشكل يومى، وتذليل العقبات أمام أبنائنا وبناتنا المشاركين بالمسابقة



وتشرف الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية على تنفيذها.وتهدف المسابقة للعناية بكتاب الله حفظًا وتلاوة وإتقانًا وفهمًا، ونشره في ربوع العالم؛ وترسيخ الدور الحضاري للأزهر الشريف في المحافظة على الريادة المصرية في حفظ القرآن الكريم ورعاية أهله. وتشجيع الناشئة والشباب على الإقبال على القرآن الكريم حفظًا وتدبرًا وتعلمًا لأحكامه وآدابه. مع تطبيق أحكام التجويد والتلاوة عمليا كما تعمل المسابقة على اكتشاف وتشجيع المواهب القرآنية، والأصوات الحسنة، وإبراز القدرات الإبداعية لديهم وتهيئة وإعداد الناشئة والشباب للمشاركة في المحافل والمسابقات الدولية للقرآن.واعداد محفظين للقرآن الكريم على المنهج الأزهري الوسطي؛ ليكونوا نواة لنشر الكتاتيب ذات التوجه المعتدل في المجتمع