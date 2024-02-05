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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تنصيب محمد رمضان سفيرا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم

محمد رمضان
محمد رمضان

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF، تنصيب النجم محمد رمضان سفيرا رسميا له.

وقال رمضان: "تشرفت وسعدت بتنصيبي سفيرا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف". 

وكان محمد رمضان، قد شارك في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

 

 محمد رمضان

 

وقدم رمضان، الأغنية الرسمية للبطولة وشاركه في غنائها النيجيرية يامي آلايد والإيفواري أسالفو ماجيك سيستم. 

وقال محمد رمضان، في تصريحات سابقة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، عن مشاركته بالأغنية الرسمية: "الحمد لله رب العالمين أفتخر بأني العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا.. وأهدي هذا النجاح لجمهوري المصري أولاً صاحب الفضل الأول عليا بعد ربنا ثم جمهوري العربي الغالي.. ثقة في الله نجاح مستمر". 

 

وانطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار يوم 13 يناير 2024 وتستمر حتى 11 فبراير 2024.

 

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