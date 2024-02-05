روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن ضربة القوات المسلحة الأوكرانية على ليسيتشانسك

صرح نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء فيما يتعلق بالهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على ليسيتشانسك.

وحسب سبوتنيك، كتب بوليانسكي في صفحته على "تيليغرام": "طلبت روسيا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بالهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على ليسيتشانسك. مع الأخذ في الاعتبار جدول العمل المتفق عليه بالفعل لمجلس الأمن، نتوقع أن يكون من المقرر عقده في الساعة 15.00 بتوقيت نيويورك، (23.00 بتوقيت موسكو) يوم 6 فبراير".

وقصفت القوات المسلحة الأوكرانية، يوم السبت 3 فبراير/ شباط الجاري، مخبزًا في ليسيتشانسك. وارتفعت حصيلة القتلى، بحسب آخر البيانات، إلى 28 شخصا، من بينهم امرأة حامل وطفل في الخامسة من عمره.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بأن الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، على مخبز في ليسيتشانسك غربي جمهورية لوغانسك الشعبية، هو عمل إرهابي وحشي، والعملية العسكرية الخاصة ستستمر.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، يوم السبت، أن الضربة التي نفذها القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة ليسيتشانسك غربي جمهورية لوغانسك الشعبية، والتي استهدفت المدنيين، تعبر عن "امتنان وشكر متطرفي كييف على الدعم المالي السخي من دول الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "الضربة الأوكرانية على مدينة ليسيتشانسك، تمثل عملا إرهابيا آخر من قبل عصابة زيلينسكي"، مؤكدة أن موسكو ستبلغ المنظمات الدولية باعتداء أوكرانيا الإرهابي على ليسيتشانسك.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية عبر "تلغرام"، بأن القوات الأوكرانية قصفت مبنى يضم مخبزًا، مضيفة أنه تم انتشال جثث ضحايا منهم من هو على قيد الحياة من تحت الأنقاض، وحذرت السلطات من أن العشرات قد يكونون عالقين تحت الأنقاض.