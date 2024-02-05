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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الكازاخستاني يقيل حكومته

الرئيس الكازاخستاني
الرئيس الكازاخستاني قاسم دجومارت توكاييف

أقال الرئيس الكازاخستاني، قاسم دجومارت توكاييف، حكومته بعد أن انتقد أدائها العام الماضي.

وقال مكتب الرئيس - في مرسوم رئاسي، أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم /الإثنين/ - إن توكاييف قد قبل استقالة حكومته بقيادة رئيس الوزراء، عليخان سمايلوف، وعين نائبه، رومان سكليار، قائمًا بأعمال رئيس الوزراء.

كما أمر رئيس البلاد أفراد الحكومة بمواصلة ممارسة واجباتهم لحين الموافقة على الحكومة الجديدة، ومن المقرر أن يرأس اجتماعًا مع كبار المسئولين، بعد غد /الأربعاء/، حيث من المتوقع تحديد أولويات الحكومة الجديدة.

ولم يوضح المرسوم الرئاسي سبب استقالة الحكومة، غير أن توكاييف قد انتقد الوزراء العام الماضي، وأشار إلى أن الحكومة كانت مسئولة عن فشل وقف التضخم وعدم تحسين البنية التحتية القديمة للبلاد.

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