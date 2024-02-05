رفع 760 طن مخلفات صلبة وأتربة بالمنطقة المركزية بالدقهلية

تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة 17 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة والتي شملت الوحدات المحلية لمراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين واجا وبلقاس وشربين وجمصه ونبروه ودكرنس ومحله الدمنه ومنيه النصر والكردي وبني عبيد وتمي الامديد والمطريه والجماليه والمنزله وميت سلسيل..

هذا وقد اوضح "مختار"انه تم رفع 570 طن مخلفات بلديه و 80 طن اتربه و 110طن مخلفات صلبه وناتج تقليم أشجاربحمله النظافه من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقه المركزيه وتم ايضا زراعه عدد 250 شجره مثمره بمدينة المنصورة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم..

ومن جانبه اوضح ،محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه بمشاركة احمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز ومحمد فارس بجهاز النظافه فقد تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة وباشراف الساده نوابهم حيث تم الاستعانه بعدد (128) معده نظافه ما بين لوادر و سيارات قلاب حموله 25 طن و 20طن و10طن و5طن وسيارات مكابس ولودر زاحف و مكانس وسيارات مياه وتم تكليف عدد 314 عامل نظافه علي مدار ( 3 )ورديات وتم التركيز علي الشوارع الداخليه والعزب بمدينه المنصوره

واشار حمص الى انه تم دهان الارصفه والجزر الوسطي بشوارع الجيش وقناه السويس كما تم تقليم أشجار النخيل بمحيط ميدان النصب التذكاري وتقليم أشجار حديقه عروس النيل و شجره الدر وحديقه الفردوس بالمجزر و الحدائق المفتوحه بشارع الجيش و خلف مديريه الامن من ناحيه شارع بورسعيد كما تم تشغيل المكنسيات بشارع الجيش وقناه السويس وعبد السلام عارف والطريق الدائري

واضاف حمص كما تم غسيل الارصفه بشارع عبد السلام عارف وشارع الجيش وقناه السويس واستمرت اعمال رفع كفاءه النظافه العامه بشارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف و احمد ماهر وجيهان وحي الجامعه و شارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد و شارع الجلاء و محمد فتحي وسوق ستوته و سكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر و الترعه واداب وشارع العبور وميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه و مشعل والنخله والثانويه والمدير و البداله والدراسات وعبده معروف وقناه السويس وسعد زغلول وشارع مساكن الميناء و فخر الدين خالد وسعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص وعزبه عقل وعزبه الشال والثلاجه وأسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعه و محمود شاهين و شارع الخلطه الاسفلتيه والسيد سليم...

وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.