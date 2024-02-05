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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

برنامج الغذاء العالمي: 18 مليون سوداني يواجهون الجوع الحاد

برنامج الغذاء العالمي
برنامج الغذاء العالمي

حذر برنامج الغذاء العالمي، من الوضع الكارثي في السودان، حيث يواجه نحو 18 مليون شخص الجوع الحاد.

وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إن عدد الجياع ارتفع إلى ما يزيد على الضعف مقارنة بالعام الماضي.

وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال المحلل السياسي، عمار العركي، إن ما نشره البرنامج "نتائج متوقعة، وقد سبقه نشرات من الأمم المتحدة، بعضها قبل الحرب، تشير إلى احتمال تأثر السودان بالتغيرات المناخية، إضافة إلى النزاعات، والحروب، والنزوح، وشح الموارد، وسبق أن قدم السودان للأمم المتحدة قبل سنوات تصورا لحل مشكلة الغذاء على مستوى الإقليم، وتقدم بمقترح قائم على منح السودان مساعدات ومنح في مقدمتها التكنولوجيا والبنية التحتية اللازمة لإنتاج الغذاء، مشيرا إلى أن "السودان يتمتع بكل العوامل التي لا يمكن معها تخيل أنه يعاني من الجوع".

وأكد العركي أن "هناك بعض الحلول السياسية والاستحقاقات التي يمكن منحها للسودان، ومنها حل مشكلات الديون، وتقديم المنح والتنمية المستدامة الي يستحقها السودان من المنظمات الدولية، لكن هذا الأمر يظل مرتبطا باشتراطات سياسية، وقد تحدث تقرير برنامج الغذاء عن الأرقام والنتائج لكنه أغفل الحديث عن الأسباب التي أدت إلى هذه الأرقام المخيفة".

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