محافظ سوهاج يشهد إجراء القرعة العلنية لتأجير 18 محل تجاري

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، مراسم إجراء القرعة العلنية لتأجير 18 محل تجاري بسوق ناصر الحضري الجديد، كمرحلة رابعة والمخصصة لأنشطة " بيع وتصنيع الملابس، بيع أدوات صحية، أكياس، مستلزمات طبية وأدوات كهربائية وقطع غيار كمبيوتر، بيع ألبان وجبن، ومسلتزمات حلويات ولعب أطفال ".

والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم استشاري الدعم المؤسسي للتنمية، والدكتور محمد عبدالهادي مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، وجميع المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط .

وأجريت القرعة على 18 وحدة تجارية، حيث بلغ عدد المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط، وفقا للإعلان الذي تم نشره من قبل 828 طلب، وقد تم اختيار أحد المتقدمين، وأحد الأطفال لسحب القرعة، حيث تم سحب 5 فائزين لأنشطة بيع وتصنيع الملابس، و 2 أدوات صحية، و 2 بيع أكياس، و3 مسلتزمات طبية و أدوات كهربائية وقطع غيار كمبيوتر، 3 بيع ألبان وجبن ومستلزمات حلويات ولعب أطفال، و3 تحف وهدايا وعطور وزهور" .

يذكر أن السوق الحضري الجديد بمدينة ناصر، يعد إحدى مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وقد قامت محافظة سوهاج خلال الفترة الماضية بإجراء القرعة العلنية للمرحلتين الأولي والثانية والثالثة بعدد 97 محل تجاري لأنشطة متنوعة.

وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وبناء أسواق حضرية جديدة تتناسب مع رؤية مصر 2030، والجمهورية الجديدة.