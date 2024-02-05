طائرة الصيد تواصل تألقها فى بطولة منطقة الجيزة

واصلت فرق الكرة الطائرة بصيد الدقى انتصاراتها فى منافسات بطولة الجيزة، اذ حقق فريق 2013 للكرة الطائرة بصيد الدقى الفوز على وادى دجلة بنتيجة 2 / 1 في اللقاء الذى جمع بين الفريقين على ملعب الشرقية للدخان.



ضمت قائمة الصيد اللاعبين محمد على، سليم عمرو، محمود اشرف، يوسف خالد، يوسف محمد، يوسف حسن، سيف خالد، ابراهيم احمد، يوسف وائل، على اسامة، مصطفى اسامة، سيف اسلام.



الجهاز الفنى والاداري:

محمود غزال رئيس جهاز كرة القدم، جاسر نشأت مدير القطاع، مصطفى بدر مدرب الفريق، الدكتور احمد اشرف طبيب الفريق، شعبان عبد الصبور المدير الاداري، هانى عارف اداري القطاع، على محمد اداري قطاع الميني، مسعد فنى ملاعب.



كما استطاع فريق تحت 9 سنوات بنين للكرة الطائرة الفوز على نادى 6 اكتوبر بنتيجة 2 / 1 في المباراة التى جمعتهما على ملعب الصيد بالدقي.



مثل الصيد اللاعبين يحيي محمد، يوسف محمد، على حازم، ملك محمد، احمد باكير، تقي الله محمود، نور الدين احمد، احمد مصطفى، ياسين عبد المنعم، سليم محمود، ياسين عمرو، كريم شريف، عز حسام، هادى رائد.



الجهاز الفنى والاداري:

محمود غزال رئيس الجهاز، جاسر نشأت مدير القطاع، احمد شريف درب، دكتور فادى اشرف طبيب الفريق، هانى عارف اداري القطاع، مسعد فنى ملاعب.



وتفوق فريق تحت 11 سنة ناشئات بصيد الدقي، على نظيره نادي 6 اكتوبر بنتيجه 3 / صفر فى المباراة التى جمعت بين الفريقين علي ملعب نادي الطالبية.



وتضم قائمة الفريق اللاعبات مريم خليل، تالين محمود، ليلي ايمن، ليلي احمد، لي لي حازم، كارما شريف، فريده محمد، كرمه علاء الدين، سلمي عمرو، مايا اسلام، ملك تامر، ساره ياسر، كارلا فادي، كرمه احمد، ليلي محمود، نوران مصطفي.



الجهاز الفني والادارى

رئيس جهاز الكرة الطائرة محمود غزال، مدير قطاع الناشئات طارق السعدي، مدرب الفريق بهاء محمد، اداري الفريق عادل مصطفي، الدكتورة فاطمة علاج طبيعي.



وفاز فريق 13 سنة ناشئات للكرة الطائرة بصيد الدقي علي نظيره بيجاسوس في اللقاء الذي جمع بين الفريين على ملعب الصيد بالدقي ليستمر في صدارة مجموعتة بالعلامة الكاملة ببطولة منطقة الجيزة.



ضمت قائمة اللاعبات عليا هيثم، يارا هيثم امين، روان ايهاب، دارين محمد، مريم باسم، كرمه عمرو، مليكة احمد، جومانا محمد، فريدة على، روضة طارق، لارا عمرو، سما خالد، ليلة اسامه، مريم احمد، حبيبة محمد، ريتاج خالد، جني وليد، ملك هشام، سما محمد، نور احمد، رودينا حسام، جني ياسر، دانية عمرو.



الجهاز الفنى والاداري: رئيس جهاز الكرة الطائرة محمود فؤاد، مدير قطاع الناشئات طارق السعدي، مدرب الفريق وليد عبد العزيز،الدكتورة هالة طبيبة الفريق، اداري الفريق ناصر محمد.