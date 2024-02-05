"أسرتك ثروتك" ندوة فى مدينة فايد بالاسماعيلية

تحت رعاية الدكتورة مرسى رئيسه المجلس القومى للمراة وقيادة لبنى ذكى مقررة فرع الإسماعيلية، بالتعاون مع مركز إعلام المحافظة، ومدير عام ادارة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالازهر تحت شعار" أسرتك ثروتك" .



وأشارت لبنى الدور الذى يقوم بة المجلس لدعم المراة بما يقدمه لها من خدمات ومشروعات، أحدي فعاليات حملة تنمية الاسرة المصرية تحت شعار "أسرتك ثروتك"والتي ينظمها قطاع الاعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات انطلقت اليوم بالتعاون بين مركز الإعلام بالاسماعيلية و المجلس القومي للمرأة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومجلس مدينة فايد وإدارة الوعظ بالازهر الشريف .

حمل لقاء اليوم عنوان "تفعيل دور المراة في التنمية لمواجهة تداعيات القضية السكانية "وذلك بقاعة مجلس مدينة فايد في ضيافة العميد عمر الشافعي رئيس مجلس مدينة فايد وبحضور النائب سامي سليم عضو مجلس النواب ولبني ذكي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالاسماعيلية وفضيلة الشيخ اشرف السعيد مدير عام ادارة الوعظ ورئيس لجنة الفتوي بالازهر الشريف.

وفي كلمته الافتتاحية للترحيب بالحضور اشار رئيس مجلس المدينة الي أهمية مشروع تنمية الاسرة المصرية وهو مشروع قومي يجب أن تتكاتف فيه جميع الجهات.

أوضحت إيناس يوسف مدير مركز الإعلام الدور الذي يقوم به قطاع الإعلام الداخلي في رفع درجة الوعي بين فئات المجتمع المختلفة عن طريق الحملات التوعوية التي يتبناها ونوهت الي انه بحلول ٢٠٣٠م، تصبح المرأة المصرية فاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت حنان ابو سكين أستاذ العلوم السياسية الي أهمية تنظيم شئون المجتمع والحياة الكريمة للجميع والزيادة السكانية من أكبر تحديات الدولة الزيادة الديمقراطية والقضايا المترتبة عليها وسياسات الدولة لمواجهتها وتطوير نظم الحوافز الاجتماعية بما يشجع المرأة علي تنظيم الإنجاب.تمكين المرأة لدعم التنمية وتحقيق التوازن داخل الاسرة.