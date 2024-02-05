الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الصيد يحصد 5 ميداليات متنوعة في بطولة الجمهورية للجمباز الفني

جمباز الصيد
جمباز الصيد

حققت لاعبات الجمباز الفني أنسات تحت ١٣ سنة بنادي الصيد المصري عدد 5 ميداليات متنوعة بواقع 4 ذهبيات وميدالية فضية، بمنافسات بطوله المتميزين علي مستوي الجمهورية والتى تقام فعالياتها بنادي النادي شيراتون وأسفرت نتائجها عن الاتى:
اللاعبه ماليكه أحمد الفاروق: 
المركز الأول في منافسات الفردي العام 
 المركز الأول علي جهاز الحركات الارضيه 
 المركز الأول علي جهاز حصان القفز 
المركز الرابع علي جهاز المتوازي 


اللاعبه لارا محمد البكري: 
المركز الأول علي جهاز عارضه التوازن 
اللاعبه خديجة احمد البكري: 
 المركز الثاني علي جهاز عارضه التوازن 
المركز الخامس علي جهاز الحركات الارضيه 
اللاعبه كنده محمد المصلحي: 
المركز السادس علي جهاز عارضه التوازن 
اللاعبه ريماس شريف عبدالفتاح: 
المركز السابع علي جهاز المتوازي 


الجهاز الفني و الاداري: 
عبدالرحمن صبحي: رئيس جهاز الجمباز بنادي الصيد المصري 
 شريف وائل: المشرف علي الفريق 
أحمد زكريا : مدرب الفريق 
أحمد ياسر مدرب الفريق 
كارول فريد: مدربه الفريق 
روان حازم: مدربه الفريق

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