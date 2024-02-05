الصيد يحصد 5 ميداليات متنوعة في بطولة الجمهورية للجمباز الفني

حققت لاعبات الجمباز الفني أنسات تحت ١٣ سنة بنادي الصيد المصري عدد 5 ميداليات متنوعة بواقع 4 ذهبيات وميدالية فضية، بمنافسات بطوله المتميزين علي مستوي الجمهورية والتى تقام فعالياتها بنادي النادي شيراتون وأسفرت نتائجها عن الاتى:

اللاعبه ماليكه أحمد الفاروق:

المركز الأول في منافسات الفردي العام

المركز الأول علي جهاز الحركات الارضيه

المركز الأول علي جهاز حصان القفز

المركز الرابع علي جهاز المتوازي



اللاعبه لارا محمد البكري:

المركز الأول علي جهاز عارضه التوازن

اللاعبه خديجة احمد البكري:

المركز الثاني علي جهاز عارضه التوازن

المركز الخامس علي جهاز الحركات الارضيه

اللاعبه كنده محمد المصلحي:

المركز السادس علي جهاز عارضه التوازن

اللاعبه ريماس شريف عبدالفتاح:

المركز السابع علي جهاز المتوازي



الجهاز الفني و الاداري:

عبدالرحمن صبحي: رئيس جهاز الجمباز بنادي الصيد المصري

شريف وائل: المشرف علي الفريق

أحمد زكريا : مدرب الفريق

أحمد ياسر مدرب الفريق

كارول فريد: مدربه الفريق

روان حازم: مدربه الفريق