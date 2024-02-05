الصيد يحصد 5 ميداليات متنوعة في بطولة الجمهورية للجمباز الفني
حققت لاعبات الجمباز الفني أنسات تحت ١٣ سنة بنادي الصيد المصري عدد 5 ميداليات متنوعة بواقع 4 ذهبيات وميدالية فضية، بمنافسات بطوله المتميزين علي مستوي الجمهورية والتى تقام فعالياتها بنادي النادي شيراتون وأسفرت نتائجها عن الاتى:
اللاعبه ماليكه أحمد الفاروق:
المركز الأول في منافسات الفردي العام
المركز الأول علي جهاز الحركات الارضيه
المركز الأول علي جهاز حصان القفز
المركز الرابع علي جهاز المتوازي
اللاعبه لارا محمد البكري:
المركز الأول علي جهاز عارضه التوازن
اللاعبه خديجة احمد البكري:
المركز الثاني علي جهاز عارضه التوازن
المركز الخامس علي جهاز الحركات الارضيه
اللاعبه كنده محمد المصلحي:
المركز السادس علي جهاز عارضه التوازن
اللاعبه ريماس شريف عبدالفتاح:
المركز السابع علي جهاز المتوازي
الجهاز الفني و الاداري:
عبدالرحمن صبحي: رئيس جهاز الجمباز بنادي الصيد المصري
شريف وائل: المشرف علي الفريق
أحمد زكريا : مدرب الفريق
أحمد ياسر مدرب الفريق
كارول فريد: مدربه الفريق
روان حازم: مدربه الفريق