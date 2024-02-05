رئيس جامعة العريش يتفقد سير لجان امتحانات الدراسات العليا



تفقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، اليوم، سير لجان امتحانات الدراسات العليا بمعهد الدراسات البيئية بالجامعة، ورافقه في الجولة الدكتور سعيد لافي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود إبراهيم، عميد المعهد، ووكلاء المعهد.



واطمأن رئيس الجامعة على انتظام سير العملية الامتحانية، والتزام الطلاب باللوائح والقوانين المنظمة للامتحانات، كما شدد على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب، للحفاظ على سلامتهم.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة من قبل أعضاء هيئة التدريس والإدارة في المعهد لضمان سير الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط.



كما أكد رئيس الجامعة على حرص الجامعة على تقديم كل الدعم وان تتم الامتحانات في مستوى مميز، وأن جميع اللجان تعمل بكفاءة عالية، كما أشاد بتعاون الطلاب والتزامهم بالتعليمات، وحرصهم على أداء الامتحانات في جو من الجدية والمسؤولية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة حريصة على تطوير منظومة التعليم العالي، وتقديم أفضل الخدمات للطلاب، كما أكد على أهمية الدراسات العليا في تحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق حلول علمية لمعظم الامور المتعلقة بالتنمية في سيناء الحبيبة.

