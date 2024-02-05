بالصور.. الصيد يحصد 3 برونزيات فى بطولة القاهرة لليزر رن

حصد لاعبو نادي الصيد المصري عدد 3 ميداليات برونزية فى اطرا منافسات بطولة القاهرة لليزر رن والتى اقيمت على استاد القاهرة الدولي واسفرت نتائجها عن الاتي:

واحرز اللاعب مالك خالد المركز الثالث والميدالية البرونزية تحت 13سنة ، فيما حقق اللاعب مروان محمد المركز الثالث والميدالية البرونزية تحت 11سنة ، وفاز اللاعب انس محمود بالمركز الثالث والميدالية البرونزية تحت 9سنوات

الجهاز الفنى والادارى :

المدير الفنى علاء الخولى،مدرب الرماية حليم عطيه و احمدبشير،مدرب الجرى وليد احمد واسراء محى الدين، مدير ادارى عمر احمد.