ضبط 25 قضية اتجار في العملات الأجنبية بـ 11 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد علي مستوي الجمهورية.

الداخلية .. ضبط 25 قضية اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 11 مليون جنيه

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة الأخيرة عن ضبط 25 قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بـحوالى 11مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

كما واصلت أجهزة الأمن، شن حملات مكثفة استهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية.

وأسفرت جهودها عن ضبط 14 قضية ضُبط خلالها 14 متهما، وبحوزتهم (كمية من الحشيش المخدر وزنت 6,400 كيلو جرام - كمية من الهيروين المخدر)، وضبط 4 فرد محلى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وشنت الأجهزة الأمنية حملات أمنية إستهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.. حيث أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط عدد (29) قضية ضُبط خلالها (40) متهم، وبحوزتهم (كمية من الحشيش المخدر وزنت 7,300 كيلو جرام - كمية من الهيروين المخدر وزنت 2,100 كيلو جرام)، وضبط (10 فرد محلى – 13 سلاح أبيض – طبنجة.