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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب الزمالك السابق يهاجم مجلس الإدارة بسبب صفقة زياد كمال

زياد كمال
زياد كمال

أبدى حلمي طولان، المدير الفني السابق لـ الزمالك، علامات استفهام على تعاقد مجلس الإدارة مع لاعب إنبي زياد كمال إعارة بقيمة 30 مليون.

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وتحدث حلمي طولان المدير الفني السابق لنادي الزمالك عن أن التعاقد مع زياد كمال لاعب إنبي عليها علامات استفهام كبيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. 

وقال حلمي طولان فى تصريحات خلال تصريحات إذاعية، صباح اليوم الإثنين، حيث قال: "لا أستطيع أن أفهم سر التعاقد مع زياد كمال بهذه البنود وبهذا الشكل، هو لاعب جيد وأحد أولادي وقمت بتصعيده فى إنبي وشارك أمام الزمالك فى عهدي فى سن صغير".

وتابع طولان تصريحاته: "عند فوزي على الزمالك، وأعرف أنه لاعب جيد، ولكن العقد “ غريب ”. 

وأكمل:" كيف يتم دفع 30 مليون جنيه فى لاعب إعارة مش بتاع نادي الزمالك، العقد غريب ولا أفهم سر ذلك، والبنود غريبة فى لاعب ليس على قوة النادي ومن الممكن أن يعود إنبي فى أى وقت أو يتم بيعه.

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