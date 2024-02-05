وكيلا مجلس النواب والأمين العام للمجلس ينعون النائبة أمنية رجب

نعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والسيد النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، ببالغ الحزن والأسى المغفور لها بإذن الله النائبة/ أمنية محمود رجب حسين - عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا - والتى توفاها الله اليوم الاثنين إثر حادث سيارة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ