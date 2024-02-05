ممنوع التصوير فى مؤتمر صفقات الزمالك الجديده

ضوابط مجلس الإدارة قبل مؤتمر الشيخ زايد

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانا حول ضوابط حضور المؤتمر الصحفي الذي يعقد مساء اليوم بأحدى شركات هانى برزي عضو المجلس بمدينة الشيخ زايد و وكان نص البيان"

بناءً على قرار مجلس إدارة نادي الزمالك تم توجيه الدعوة لوسائل الإعلام لحضور مؤتمر النادي مساء اليوم الإثنين 5 فبراير، وتم إبلاغ السادة الحضور والتأكيد عليهم بواقع حضور صحفي واحد فقط لكل مؤسسة، ولن يسمح بحضور مصورين للمؤتمر وسيقوم المركز الإعلامي للنادي بإرسال الصور لكافة وسائل الإعلام، حيث يؤكد النادي على احترامه الكامل لجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وأن النادي كان يرغب في حضور عدد أكبر من السادة الإعلاميين ولكن الأمور التنظيمية منعت ذلك، وتم الاكتفاء بالعدد المدعو فقط.

