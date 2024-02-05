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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حلمي طولان يعلق على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد وناصر ماهر

حلمي طولان
حلمي طولان

كشف حلمي طولان المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، عن أن مجلس إدارة القلعة البيضاء قامت بعمل صفقات جيدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وفى مقدمتها عبد الله السعيد لاعب بيراميدز السابق.

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وتحدث حلمي طولان فى تصريحات إذاعية، حيث قال: "بالتأكيد صفقة عبد الله السعيد تعد رائعة للغاية، وحتي على الرغم من أن عمره متقدم إلا أن العقد لمدة عام ونصف سيستفيد نادي الزمالك منهم، ولابد من لاعب مثل عبد الله السعيد يتم البناء عليه .

وتابع حلمي طولان تصريحاته:" لم أشاهد أغلب الصفقات الجديدة لنادي الزمالك، ولكن بالنسبة لصفقة عبد الله السعيد وناصر ماهر رائعين للغاية، ولكن الزمالك كان يحتاج التعاقد مع ثنائي فى خط الدفاع ومهاجم قوي.

وأختتم مدرب الزمالك السابق تصريحاته:"يجب التعاقد مع لاعبين فى خط الدفاع خلال الفترة الحالية، الفريق يحتاج لذلك.

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