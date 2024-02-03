صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي سيضطر إلى الاستقالة إذا حاول إقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.

وحسب سبوتنيك، أضاف سوسكين: "معظم الجيش، وجميع الأركان العامة سيكونون إلى جانب زالوجني، وسيضطر زيلينسكي إلى الاستقالة إذا قام بإقالة زالوجني".

وبحسب الخبير، فإن رئيس نظام كييف لن يتمكن من تنصيب قيادة عسكرية يمكنها فرض سيطرة كاملة على جميع الوحدات في الجبهة.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع، في وقت سابق، أن زيلينسكي التقى مع زالوجني في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، وعرض عليه منصب مستشار السلطات الأوكرانية بعد استقالته.

وأكدت مجلة "إيكونوميست"، بدورها، أنه تم إعداده لمنصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، لكن الجنرال رفض. وكتبت المجلة أيضًا أنه تم عرض منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية على الرئيس الحالي لمديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، لكنه "رفض في اللحظة الأخيرة".

ومن بين المتنافسين على هذا المنصب أيضًا قائد القوات البرية ألكسندر سيرسكي، حسبما ذكرت "إيكونوميست" و"فاينانشال تايمز".