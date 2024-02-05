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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

زيلينسكي يقترح على البرلمان الأوكراني تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة 90 يومًا

زيلينسكي
زيلينسكي

قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اقتراحا للبرلمان لتمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة 90 يوما إضافية.

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وذكرت وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن مشاريع القوانين ذات الصلة مسجلة تحت رقم 10456 ورقم 10457، وبالتالي، يقترح زيلينسكي أن يوافق البرلمان على مراسيمه بشأن تمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا وإجراء التعبئة العامة اعتبارًا من 14 فبراير 2024 لمدة 90 يوما.

 

يشار إلى أنه في 24 فبراير 2022 شنت روسيا بشن عملية عسكرية في أوكرانيا، وفي نفس اليوم، تم تطبيق الأحكام العرفية في البلاد وإعلان التعبئة العامة حتى 26 مارس.. وبعد ذلك، قرر مجلس النواب تمديد فترة الأحكام العرفية والتعبئة العامة حتى 25 أبريل وتمديدها في التواريخ التالية 23 أغسطس و21 نوفمبر 2022، و19 فبراير و20 مايو و18 أغسطس و15 نوفمبر 2023، و14 فبراير 2024.

 

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