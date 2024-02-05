إزالة 26 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالفيوم

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، في إطار الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

يأتي هذا تحت إشراف المهندس محمد فتحي رئيس المركز، وبالتعاون مع الإدارة الزراعية والوحدات المحلية القروية، والتي تشمل الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تقديم كافة سبل الدعم من أجل نجاح أعمال الموجة الثانية والعشرين، وإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.

خلال ذلك تمكنت الوحدة المحلية بقرية فيديمين وبحضور المحاسب جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة والمحاسب خالد الصغير سكرتير عام المركز، والمهندس عبدالحميد فرج نائب رئيس المركز لشئون القرى، من تنفيذ إزالة عدد 22 حالة تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية داخل منطقة الجناين ومزارع أشجار المانجو، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض واساسات حديثة وغرف بجذوع النخيل والأشجار، على مساحة إجمالية فدانين و16 قيراطاً من الأراضي الزراعية، بزمام القرية، وتم تسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة التعديات ضمن الموجة الثانية والعشرين بمركز سنورس ..

وتمكنت الحملات اليوم الإثنين من تنفيذ إزالة 4 حالات تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية، عبارة عن حفر أساسات لإنشاء قواعد خرسانية وغرف بالطوب الأبيض، على مساحة إجمالية بلغت 6 قراريط من الأراضي الزراعية، خارج الحيز العمراني لقريتي ترسا ومنشأة طنطاوى، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، وذلك في إطار الموجة الثانية والعشرين التى بدأت أعمالها السبت الماضي الموافق 27 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 16 فبراير الجاري، وتشمل التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.