رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بالمنيا

شنت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، حملات لرفع الإشغالات من حرم الطريق العام ، والإعلانات المخالفة والغير مرخصة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ، بجميع مراكز المحافظة.

وذلك بتنظيم حملات ميدانية متنوعة ، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ، لمنظومة النظافة العامة ، وإجراء أعمال الصيانة الدورية ، ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق العام ، وعدم التهاون حيال المخالفين ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ، والتأكد من عدم تجدد المخالفات.

من جانبه، قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية واصلت حملاتها لضبط حركة الشارع ، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 64 محضر إشغال طريق ، بشوارع شمال ووسط المدينة ، وتم التعامل الفوري برفع كافة الإشغالات ، وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، قام عماد حسن رئيس المركز، بتنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على شوارع المدينة والقرى ، حيث تم تحرير 360 محضر إشغال طريق، منها، 90 محضر إشغال ، و10 محاضر ضبط إشغال بقرية صندفا ، وتحرير 260 محضر شغال بدائرة المركز ، منها 10 محاضر ضبط اشغال ، و50 محضر إشغال ، و200 إزالة إدارية.

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار حملات تفتيشية ورقابية ، بمراجعة الإعلانات وإزالة العشوائية والمخالفة منها، والتأكد من الالتزام بالضوابط والشروط ، التي تتضمنها لائحة الإعلانات ، حرصاً على المظهر الحضاري للمدينة ، وتحسين الصورة البصرية للمواطنين ، حيث أسفرت الحملات ، عن إزالة ١٤ إعلانا غير مرخص بشوارع المدينة ، وتم ترخيص ٢٢ لافته إعلانية ، وذلك وفقاً للقانون والقواعد المنظمة للإعلانات.