الزمالك يعلن التعاقد مع سيف جعفر رسميا

بعد فسخ عقده مع بيراميدز

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رسمياً مع سيف جعفر لاعب فريق بيراميدز لمدة ثلاثة مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع إدارة بيراميدز .

يأتي التعاقد مع سيف جعفر في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الحالي .